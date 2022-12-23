Развитие сетей: ВымпелКом удвоил скорости мобильного интернета в Калмыкии

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Развитие сетей: ВымпелКом удвоил скорости мобильного интернета в Калмыкии

23.12.2022, MForum.ru

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ВымпелКом сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Калмыкии. Здесь технические специалисты компании настроили оборудование так, чтобы задействовать диапазон 2100 МГц, что и обеспечило рост доступных скоростей.

 

 

Директор Элистинского отделения билайн Делгира Пюрбеева:

«Клиенты билайн каждый год используют все больше мобильного интернет-трафика, с ноября 2020 по ноябрь 2022 года объем потребления вырос на 55%. Для того, чтобы абоненты комфортно пользовались сетью, мы проводим модернизацию оборудования. В результате скорости мобильного интернета билайн достаточно для использования современных онлайн сервисов. Мы продолжим развивать сеть 4G в регионе, чтобы абоненты могли загружать контент в комфортном режиме и пользовались качественной голосовой связью».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: Вымпелком развитие сетей билайн Калмыкия

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

23.12.2022 12:05 От: ABloud

[Развитие сетей. Республика Калмыкия. ВымпелКом]

билайн в два раза ускорил мобильный интернет в Республике Калмыкия

23 декабря 2022 года, Элиста, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru. ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) завершил очередной этап модернизации сети. Технические специалисты билайн настроили оборудование таким образом, чтобы задействовать для пропуска интернет-трафика дополнительный диапазон частот (2100 МГц). Таким образом скорость мобильного интернета в Республике Калмыкия за два года выросла в два раза (по данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком» ноябрь 2020-ноябрь 2022).

Директор Элистинского отделения билайн Делгира Пюрбеева:

«Клиенты билайн каждый год используют все больше мобильного интернет-трафика, с ноября 2020 по ноябрь 2022 года объем потребления вырос на 55%. Для того, чтобы абоненты комфортно пользовались сетью, мы проводим модернизацию оборудования. В результате скорости мобильного интернета билайн достаточно для использования современных онлайн сервисов. Мы продолжим развивать сеть 4G в регионе, чтобы абоненты могли загружать контент в комфортном режиме и пользовались качественной голосовой связью». Ранее билайн в Республике Калмыкия запустил технологию VoLTE (Voice over LTE). VoLTE улучшает качество голосовой связи, сокращает время дозвона, позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих технологию, можно здесь.
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