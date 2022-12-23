Развитие сетей: ВымпелКом удвоил скорости мобильного интернета в Калмыкии

23.12.2022, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Калмыкии. Здесь технические специалисты компании настроили оборудование так, чтобы задействовать диапазон 2100 МГц, что и обеспечило рост доступных скоростей.

Директор Элистинского отделения билайн Делгира Пюрбеева:

«Клиенты билайн каждый год используют все больше мобильного интернет-трафика, с ноября 2020 по ноябрь 2022 года объем потребления вырос на 55%. Для того, чтобы абоненты комфортно пользовались сетью, мы проводим модернизацию оборудования. В результате скорости мобильного интернета билайн достаточно для использования современных онлайн сервисов. Мы продолжим развивать сеть 4G в регионе, чтобы абоненты могли загружать контент в комфортном режиме и пользовались качественной голосовой связью».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: Вымпелком развитие сетей билайн Калмыкия