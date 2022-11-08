Развитие сетей: ВымпелКом запустил VoLTE в Калмыкии

MForum.ru
08.11.2022,
ВымпелКом сообщает о включении поддержки технологии VoLTE в Калмыкии. Это позволяет пропускать разговоры клиентов исключительно через сеть 4G/LTE, при соблюдении ряда условий, без необходимости задействовать сети 2G и 3G. Абонентам это обещает небольшую экономию заряда батареи смартфона, оператору позволяет более оптимально использовать частотный и сетевой ресурсы.
Директор Элистинского отделения билайн Делгира Пюрбеева:
«Клиенты билайн каждый год потребляют все больше мобильного интернет-трафика. Это требует своевременного развитие сетей 4G. Также на сети 4G сотовые операторы запускают технологии, улучшающие качество связи. Например, VoLTE. С этой технологией звук максимально чистый, поэтому можно говорить так, как вы привыкли, даже шёпотом. Все будет слышно четко, словно вы находитесь рядом с собеседником. Мы продолжим развивать сеть 4G в регионе и вводить новые технологии, чтобы клиенты билайн могли пользоваться любыми цифровыми сервисами и голосовой связью высокого качества».
Вымпелком - третий оператор в России по числу регионов, где поддерживается технология VoLTE. Список устройств, поддерживающих VoLTE - здесь.
пресс-релиз ВымпелКом через MForum
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теги: Вымпелком билайн развитие сетей VoLTE Калмыкия республика
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