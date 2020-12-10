Кадры: Андрей Пятахин возвращается в Билайн - на Южный регион

MForum.ru
10.12.2020,
Новое кадровое изменение в Билайн - Андрей Пятахин назначен региональным директором Южного региона компании.
Андрей Пятахин, фото пресс-службы Билайн
Андрей - не новичок в ВымпелКом, он работал в компании с 2001 года, добрался до позиции регионального директора Московского региона и перешел в VEON. Возглавлял "ВЕОН Грузия", затем "ВЕОН Армения". И вот - возвращение в Билайн, с назначением на Южный регион.
В сфере телекома Андрей Пятахин работает с 1996 года, когда он начал заниматься маркетингом регионального оператора связи.
Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:
«Мы рады возвращению Андрея в «ВымпелКом», в его активе – большой опыт управления командами и глубокое понимание специфики бизнеса, причем не только в России. Этот бесценный опыт, без сомнения, пригодится при реализации масштабных инвестиционных проектов компании. С октября 2020 года география бизнеса на Юге расширилась за счет Центрального Черноземья, и теперь в его зоне ответственности – 20 регионов. В следующем году перед командой Юга стоят важные задачи по ускорению темпов развития сети, увеличению абонентской базы и улучшению клиентского сервиса в рамках новой клиентоцентричной стратегии Билайн. Уверен, что общими усилиями мы сможем успешно реализовать эти планы».
В состав региона Юг входят: Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Орловская, Курская, Тамбовская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.
Александр Тепляков, которого поставили на Южный регион, переместив с должности территориального управляющего Приморского кластера, проработал на "Юге" около года - с ноября 2019 года.
Биографическая справка
Андрей Вячеславович Пятахин родился 5 сентября 1975 года. В 1997 году окончил Липецкий Государственный Технический Университет, в 2007 году получил степень МВА по специальности «менеджмент» Американского университета бизнес администрирования.
До прихода в «ВымпелКом» с 1996 по 2000 годы Андрей Пятахин работал в Липецком филиале АОЗТ «Сотовая Связь Черноземья» (ТМ «Сотел»).
В 2001 году был назначен на должность коммерческого директора Липецкого филиала «ВымпелКом», в 2004 году перешел на должность коммерческого директора Уральского региона. С 2006 года отвечал за корпоративные продажи сначала в Московском регионе, а потом на общекорпоративном уровне. Работал директором по развитию корпоративного бизнеса Билайн в России.
В 2009-2011 годах Андрей Пятахин возглавлял «ВЕОН Грузия», в декабре 2011 года стал вице-президентом и региональным директором Московского региона. С июня 2013 года занимал должность генерального директора «ВЕОН Армения».
Кандидат экономических наук. Награжден званием «Мастер связи».
Увлекается горными лыжами, теннисом, дайвингом.
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теги: телеком кадры Андрей Пятахин Южный регион Билайн ВымпелКом
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