Телеком: Семейные тарифы экономят россиянам до 47% затрат на связь - Content-Review

03.12.2019, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование, в ходе которого были проанализированы тарифы на связь пяти федеральных операторов во всех регионах Российской Федерации. Выяснилось, что семейные и конвергентные тарифы, включающие сразу несколько услуг за одну абонентскую плату, позволяют экономить до 47% семейных затрат на связь. Наибольшую экономию получают жители Хабаровского края, тогда как жители 12 регионов не имеют доступа к конвергентным и семейным тарифам.

Средняя семья в России сегодня насчитывает три человека. Соответственно, в своих расчетах Content Review исходило из следующего набора услуг на семью:

- домашний интернет (скорость от 30 мегабит в секунду и выше);

- платное ТВ (базовый пакет);

- мобильная связь (3 SIM-карты с пакетным тарифом, включающим мобильный интернет и голосовую связь).

В расчетах учитывались минимальные тарифы, предлагаемые операторами «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и ТТК. В ходе анализа данных, доступных на интернет-сайтах операторов, выяснилось, что каждый из операторов придерживается нескольких моделей конвергентных предложений:

- абонентам предлагается конвергентный тариф, включающий домашний интернет, платное ТВ и одну SIM-карту, для других членов семьи необходимо приобретать дополнительные SIM-карты с отдельной абонентской платой. Такой модели придерживается «Ростелеком», «МегаФон» и МТС;

- абонентам предлагается семейный тариф, включающий домашний интернет, платное ТВ и необходимое количество SIM-карт, все услуги оплачиваются одной абонентской платой. Такой модели придерживается «Вымпелком»;

- абонентам предлагается традиционный тариф, включающий домашний интернет и платное ТВ, но за каждую подключенную абонентом SIM-карту можно получить дополнительную скидку. Такой модели придерживается ТТК.

Экономия, получаемая абонентом при подключении конвергентных и семейных тарифов по сравнению с оплатой каждой услуги в отдельности в среднем по всем регионам:

- «Вымпелком» - 35%

- «Ростелеком» - 30%

- МТС - 23%

- ТТК - 13%

- «МегаФон» - 8%

Конвергентные и семейные тарифы как минимум одного из пяти федеральных операторов не доступны в 12 регионах: республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Крым, Саха Северная Осетия и в Чукотском автономном округе.

Топ-регионов с наибольшей доступной экономией на услугах связи:

- Хабаровский край - 47%

- Ставропольский край - 41%

- Сахалинская область - 40%

- Брянская область - 36%

- Костромская область - 36%

Топ-регионов с наименьшей доступной экономией на услугах связи:

- Ямало-Ненецкий автономный округ - 13%

- Ханты-Мансийский автономный округ - 17%

- Ярославская область - 18%

- Псковская область - 18%

- Новосибирская область - 19%

«Услуги связи в России является одними не только одними из самых доступных в мире, но и предоставляются на более высоком техническом уровне. Более 75% домашних подключений к интернету в России происходит по оптико-волоконной технологии, тогда как в Европе даже 50% проникновения этой технологии достигнет лишь к 2023 году. Неудивительно, что с учетом технической возможности, операторы стремятся максимизировать свою выручку предлагая абонентам все услуги связи в одном пакете», – комментирует руководитель Content Review Сергей Половников. – «На сегодняшний день единственным оператором, предлагающим семейный тариф, является «Вымпелком», тогда как у «Ростелекома» наибольшее присутствие по количеству регионов и широкий ассортимент конвергентных тарифов. Экономию, которую получают абоненты при подключении к семейным и конвергентным тарифам, оператор компенсирует за счет притока дополнительной выручки. Именно поэтому перспективы операторов, не имеющих конвергентного предложения, выглядят не такими уж радужными».

Методология исследования

Расходы одной семьи (3 человека) рассчитывались исходя из следующего набора услуг:

- Домашний интернет (1 услуга, скорость от 30 мегабит в секунду без ограничения трафика);

- Домашнее ТВ (1 услуга, базовый пакет, включающий каналы помимо общедоступных федеральных телеканалов);

- Мобильная связь (3 услуги, наиболее доступный тариф, включающий пакеты интернет-трафика и минут для голосовых звонков).

Для анализа использовались данные с общедоступных интернет-сайтов операторов «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и ТТК. Операторы «Ростелеком» и ТТК работают по модели MVNO (базовый оператор – Tele2).

Экономия, рассчитанная в процентах, является отношением совокупных затрат семьи на услуги связи по обычным тарифам к затратам семьи по конвергентным и семейным тарифам.

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