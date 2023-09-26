Связь в метро: ВымпелКом нарастил среднюю скорость в московском метро - до 130 Мбит/с за счет рефарминга частот

MForum.ru
26.09.2023,
ВымпелКом переиспользовал частоты 2100 МГц в московском метро в пользу сети LTE. По данным оператора, это обеспечило рост средних скоростей на 15% - до 130 Мбит/с.
В 2023 году билайн построил 86 новых базовых станций в московском метро в 2023 году, чтобы обеспечить новые станции: 8 станций Большой кольцевой линии, а также станции и перегоны Пыхтино и Внуково на Солнцевской линии, Яхромская, Физтех и Лианозово на Люблинско-Дмитровской ветке.
Выше скорости, обширнее покрытие - вырос и трафик, в июне - на 27% больше чем годом ранее. На территории метро, как и в целом в московском регионе, поддерживается технология VoLTE.
Вымпелком отмечает устойчивое покрытие на всем протяжении наземных линий метро. В частности, средняя скорость мобильного доступа во время движения пассажира по МЦД-4 составляет 38 Мбит/с, а максимальная может достигать 266 Мбит/c. Связь на протяжении всей линии обеспечивают 235 базовых станций.
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теги: билайн ВымпелКом связь в метро развитие сетей рефарминг 2100МГц
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