Связь в метро: МТС рассказала о развитии LTE в Новосибирском метро

MForum.ru
15.06.2023,
МТС сообщает о запуске поддержки LTE на протяжении всей зеленой линии новосибирского метро. Поддержка мобильного интернета теперь доступна не только на станциях: Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская, Маршала Покрышкина, Березовая роща и Золотая Нива, но и в тоннелях между ними. Как утверждает оператор, на сегодня непрерывное покрытие на этой линии обеспечивает только МТС.
станция метро "Маршала Покрышкина", Новосибирск
МТС также обеспечивает покрытие 4G МТС на всех станциях новосибирской подземки, включая платформы, зоны касс и эскалаторы. Оператор обещает в течение года обеспечить оставшиеся 2/3 туннелей метро.
Покрытие LTE в тоннелях формируется МТС за счет использования излучающего кабеля - наиболее надежное и эффективное решение. На фото показан процесс укладки излучающего кабеля. Всего ушло более 5 км кабеля, что позволило сформировать непрерывность покрытия по всему маршруту.
больше информации о сотовой связи в метро
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теги: МТС развитие сети связь в метро Новосибирск Новосибирская область
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