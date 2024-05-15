Развитие сетей: ВымпелКом в московском метро - статистика оператора

MForum.ru
15.05.2024,
К дню рождения Московского метро в Билайн проанализировали профиль потребления мобильного интернета компании в метро и сообщили несколько интересных цифр.
Самое важное - трафик в подземке год к году вырос, что называется, ударно - на 34% в целом, а на БКЛ в 2.7 раз (в этом случае конечно речь о эффекте низкой базы). 34% это серьезный рост! В компании его связывают с развитием мобильной инфраструктуры, что позволило нарастить доступные абонентам скорости пользования мобильным интернетом, расширить пропускную способность сети. Кроме того, получили мобильный интернет все новые станции, открытые за год.
Самые жадные до трафика линии - Серпуховско-Тимирязевская (+17% гг), Таганско-Краснопресненская (+18%) и Калужско-Рижская (+21%). Предположу, что эти линии перевозят ежедневно больше всего пассажиров. Самая качающая станция - Киевская (2 ТБ контента в день, 120 млн интернет-сессий в месяц), за ней - Комсомольская (118 млн ежемесячно).
Клиенты Билайн стали потреблять больше контента в соцсетях и мессенджерах во время поездок в метро - в 2.5 раза. В столько же раз выросло потребление трафика на видеоплатформах.
Интересно было прочитать, что все больше людей покупают что-либо на маркетплейсах во время поездки в метро. Эта категория выросла за год в 4 (!) раза. В лидерах - Ozon (рост в 4.5 раз), но вырос и Яндекс Маркет (в 2.5 раза) и даже Wildberries (в 1.7 раз).
Как не удивительно, но в метро активно пользуются голосовой связью, причем некоторые разговоры отличаются изрядной продолжительностью - на станциях Комсомольская, Окружная и Третьяковская зафиксированы разговоры длительностью по 2 часа. Странно, мне казалось, что где-то через 30 - 60 минут сеть автоматически прерывает разговор чтобы защитить от излишних трат трафика тех, кто нечаянно забыл завершить звонок.
Как утверждают в Билайн, сейчас для абонентов компании обеспечивается непрерывный доступ к мобильной связи во время движения пассажиров на всей территории московского метро. Для этого задействовано более 1700 базовых станций и современный излучающий кабель в перегонах. Средняя скорость мобильного интернета в метро по данным компании составляет 130 Мбит/c.
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теги: Вымпелком Билайн связь в метро статистика число базовых станций
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