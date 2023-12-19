Развитие сетей: И вновь метро - билайн претендует на бесшовное покрытие на всех линиях московского метро

MForum.ru

Развитие сетей: И вновь метро - билайн претендует на бесшовное покрытие на всех линиях московского метро

19.12.2023, MForum.ru

О том, что в 2021-2023 году федеральные операторы сотовой связи провели в метро Москвы объемные работы, существенно модернизировали и улучшили работу своих сетей, написано уже много, в том числе и моих текстов. Сегодня ВымпелКом сообщает, что специалистами компании была проведена проверка качества связи в московском метро. Измерения не зафиксировали ни одного обрыва связи при движении по всем 12 линиям подземки. Да и в целом в билайн утверждают, что специалистами компании создано непрерывное покрытие на территории московского метро.

 

 

Немного цифр по итогам замеров качества связи ВымпелКома в московском метро, по данным компании.

  • Средняя скорость передачи данных - 83 Мбит/с, отличный результат для LTE.
  • Самая большая достижимая скорость - на Некрасовской линии, 146 Мбит/c; на 2-м месте - Филёвская линия - 119 Мбит/с; на 3-м - Кольцевая линия - 117 Мбит/с.
  • В метро поддерживаются звонки через VoLTE.

Для обеспечения связи в метро, компания ВымпелКом использует 1694 BS, в несколько раз больше, чем в московской подземке станций. Да и не в каждом городе можно насчитать столько базовых станций! Но для качественного покрытия в московском метро меньшим количеством оборудования было бы трудно обойтись, добиваясь того результата, который сейчас можно наблюдать. Заявляемые компанией средние скорости (83 Мбит/с) подтверждаются и результатами независимого исследования TelecomDaily, проведенного в ноябре - 86 Мбит/с. 

Количество базовых станций это еще не гарантия качества услуг - сеть важно правильно настроить и, похоже, у ВымпелКом это получилось. Ежемесячно клиенты оператора скачивают в московской подземке более 4 ПБ контента. Было бы интересно сравнить этот показатель с показателями других операторов. Помог и проведенный в 2023 году рефарминг частот 2100 МГц в моковском метро в пользу LTE. 

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Для нас лучший результат – это выбор клиента пользоваться нашими услугами каждый день. Кроме скоростных параметров, важным фактором является надежность соединения, и в первую очередь мы делаем ставку именно на этот параметр в работе. Поэтому мы настроили нашу сеть в метро таким образом, чтобы по пути следования пассажиров связь не прерывалась, а видеоконтент не зависал. В будущем году мы продолжим обеспечивать связью новые станции и тоннели метрополитена, запланированные к открытию».

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теги: Вымпелком билайн связь в метро

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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