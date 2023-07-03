Связь в метро: ВымпелКом нарастил скорости интернета на Большой кольцевой

MForum.ru
03.07.2023,
Компания билайн сообщает, что на 40% нарастила скорости, доступные абонентам, которые передвигаются по Большой кольцевой линии московского метро. Для этого задействовали дополнительные слои LTE: 800 МГц и 2100 МГц. Кроме того, общее число базовых станций, обеспечивающих связь на БКЛ выросло на 15% до 248.
На станциях, как утверждает оператор, скорость может достигать 250 Мбит/с (в направлении к абоненту). Впрочем, связь и интернет доступны абонентам билайн на всей протяженности БКЛ.
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теги: связь в метро Билайн Вымпелком
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