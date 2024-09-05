Развитие сетей: Билайн обеспечил мобильной связью станцию Потапово Сокольнической линии метро

05.09.2024, MForum.ru

Кроме запуска на станции Потапово, Билайн заранее запустил базовые станции на четырех еще не открытых станциях Троицкой линии: Новаторская, Университет Дружбы Народов, Генерала Тюленева и Тютчевская. С момента открытия клиенты смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью в режиме VoLTE как в вестибюлях, так и в тоннелях.

Средняя скорость скачивания данных по данным оператора составляет 130 Мбит/с, а максимальная может достигать 300 Мбит/с. Как утверждает компания, мобильный интернет и голосовая связь билайн доступны во всех перегонах и на всех платформах, эскалаторах и переходах между станциями.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и могли пользоваться привычными сервисами как на станциях, так и во время движения поездов. Мы заранее планируем все работы по строительству новой инфраструктуры в метро, чтобы с первого дня открытия станций предоставлять клиентам непрерывный доступ к 4G. А это значит, что, совершая поездку в метро, мы можем не только быстро и без пробок добраться в место назначения, но и с пользой провести время, ответить на сообщения, разобрать рабочую почту или просто отдохнуть за просмотром любимого фильма».

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теги: Вымпелком билайн связь в метро

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