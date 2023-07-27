Качество услуг: В DMtel измерили качество связи в московском метро

27.07.2023, MForum.ru

Свеженькое исследование, проведенное в июне-июле 2023. По его итогам МТС и МегаФон заняли два первых места с очень схожими показателями - 796 баллов у МТС и 792 - у МегаФон.











Вымпелком (билайн) получил 722 балла, но с интересной оговоркой - по качеству показа Youtube компания оказалась на 1-м месте, опередив обоих лидеров. Очень слабо на фоне этой тройки операторов выглядит Tele2, набрав всего 544 балла (сказалось отставание по успешности и скорости загрузки данных из интернета и время установления соединений).

Исследование выявило ряд проблемных участков, они есть практически у всех операторов, смотрите приложенный файл с "картами" на страницах 11-14.

Исследование проводилось с использованием современного решения Nemo Outdoor.

скачать исследование, .pdf

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