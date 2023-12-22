Развитие сетей: МТС рассказала о завершении модернизации в метро Москвы - трафик за год вырос на треть!

MForum.ru
22.12.2023,
МТС приводит несколько интересных цифр и фактов о развитии своей сети в московском метро:
«Мобильным интернетом в московском метро ежедневно пользуются около 2,8 миллиона наших абонентов. Для них доступ к интернету означает возможность провести время в пути с пользой: почитать новости или книгу, обменяться информацией, оплатить покупки, послушать музыку и даже посмотреть фильмы в высоком качестве. И наши клиенты активно пользуются этими возможностями. Динамика потребления интернет-трафика в столичном метро превышает темпы роста потребления интернета по всей Москве и самые «качающие» базовые станции региона находятся именно в подземке, – прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – По нашим прогнозам, трафик продолжит расти как за счет потребления интернета, так и за счет развития самого метрополитена. Мы следуем планам расширения транспортной инфраструктуры и в 2024 году ставим перед собой задачу обеспечить связью станции новой Троицкой линии, а также оптимизировать уже действующую сеть на отдельных участках, что потребует нестандартных решений».
Трудно переоценить роль мобильной связи в подземке такого мегаполиса, каким является Москва. Это - возможность провести время в долгих поездках за перепиской в мессенджерах или просмотром фильма, слушать музыку, читать почту. Особенно в этом плане важна бесшовность, которая обеспечивается в том числе использованием излучающего кабеля в качестве антенны. Совсем другой, намного более высокий уровень качества пользовательского опыта, если сравнивать с Wi-Fi.
Могло бы быть, конечно, еще лучше, если бы у российских операторов была возможность включить их оборудование в метро также в режиме 5G. Но, увы, это в планы регуляторов почему-то не вошло. Придется ждать появления российского оборудования и терминалов 5G под выбранные в России частоты 5G. Проблема общая российских операторов и для абонентов. \
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теги: МТС связь в метро Москва Московское метро развитие сетей
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