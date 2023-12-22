Развитие сетей: МТС рассказала о завершении модернизации в метро Москвы - трафик за год вырос на треть!

22.12.2023, MForum.ru

МТС приводит несколько интересных цифр и фактов о развитии своей сети в московском метро:

Обеспечено непрерывное покрытие не только перронов и туннелей, но также переходов и вестибюлей на всех линиях и станциях метро. Для этого было установлено еще почти 200 км излучающего кабеля, а также около 700 дополнительных блоков базовых станций, включая новые станции метро.

Объем передачи данных в сети МТС в московском метро за 2023 года вырос на треть, втрое превысив темпы роста мобильного трафика в целом по Москве (получается, что в Москве он вырос за 2023 год на 10%). МТС агрегирует в московском метро частоты 800/1800/2100/2600 МГц

Пиковые скорости достигают 500 Мбит/с на станциях и 250 Мбит/с в туннелях (если устройство пользователя обеспечивает поддержку работы во всех перечисленных диапазонах, включая возможность их агрегации)

В декабре 2023 года трафик в метро в сети МТС достиг исторического максимума в 1100 ТБ (месячный трафик можно примерно оценить в 4,6 ПБ, для сравнения ВымпелКом заявляет оценку трафика своих абонентов в метро Москвы - "более 4 ПБ" за месяц). Это больше, чем трафик всего Воронежа или Нижнего Новгорода или Смоленской области, Курской, Липецкой и ряда других.

Голосовой трафик в режиме VoLTE в сети МТС в метро вырос в 2023 году почти на 60%





«Мобильным интернетом в московском метро ежедневно пользуются около 2,8 миллиона наших абонентов. Для них доступ к интернету означает возможность провести время в пути с пользой: почитать новости или книгу, обменяться информацией, оплатить покупки, послушать музыку и даже посмотреть фильмы в высоком качестве. И наши клиенты активно пользуются этими возможностями. Динамика потребления интернет-трафика в столичном метро превышает темпы роста потребления интернета по всей Москве и самые «качающие» базовые станции региона находятся именно в подземке, – прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – По нашим прогнозам, трафик продолжит расти как за счет потребления интернета, так и за счет развития самого метрополитена. Мы следуем планам расширения транспортной инфраструктуры и в 2024 году ставим перед собой задачу обеспечить связью станции новой Троицкой линии, а также оптимизировать уже действующую сеть на отдельных участках, что потребует нестандартных решений».





Трудно переоценить роль мобильной связи в подземке такого мегаполиса, каким является Москва. Это - возможность провести время в долгих поездках за перепиской в мессенджерах или просмотром фильма, слушать музыку, читать почту. Особенно в этом плане важна бесшовность, которая обеспечивается в том числе использованием излучающего кабеля в качестве антенны. Совсем другой, намного более высокий уровень качества пользовательского опыта, если сравнивать с Wi-Fi.

Могло бы быть, конечно, еще лучше, если бы у российских операторов была возможность включить их оборудование в метро также в режиме 5G. Но, увы, это в планы регуляторов почему-то не вошло. Придется ждать появления российского оборудования и терминалов 5G под выбранные в России частоты 5G. Проблема общая российских операторов и для абонентов. \

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС связь в метро Москва Московское метро развитие сетей

--