Связь в метро: Московское метро построит собственную LTE-сеть

07.04.2023, MForum.ru

Необычная инициатива московского метро, эта организация готова построить и эксплуатировать собственную сеть LTE, ссылаясь на то, что такая сеть в перспективе позволит эксплуатировать беспилотные поезда. Об этом сегодня рассказывает ТАСС.

Начали от печки - с получения частот, 20 МГц в диапазоне 360-380 ГГц. Уже и тесты начались, пока что на одном участке Некрасовской линии, где установлены две базовых станции.

Чего не сообщает заметка - идет ли речь о решении LTE российского производства, или это импортное оборудование? Хотелось бы узнать. Стоит отметить также и то, что диапазон 360-380 МГц не является стандартизованным для использования сетями LTE. Под него, в частности, вряд ли существует абонентское оборудование.

В целом не самая понятная инициатива. Можно было бы, например, арендовать сегмент сети 5G у одного из операторов "большой четверки", которые эксплуатируют сеть в метро и развернут сети 5G как только это станет возможно. Можно было бы также приобрести решение pLTE. Но решили строить самостоятельно. Что же, сейчас многие предприятия пытаются расширять сферы своей деятельности. Чем бы не тешились в московском метро, лишь бы не мешали федеральным операторам продолжать развивать в метро свои сети.

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теги: связь в метро технологические сети автоматизация

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