Розница: Билайн выставил товары на онлайн витрину Яндекс.Маркета

MForum.ru

Розница: Билайн выставил товары на онлайн витрину Яндекс.Маркета

16.09.2021, MForum.ru

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Билайн сообщает о заключении партнерского соглашения с Яндекс.Маркетом. Благодаря этому пользователям сервиса доступны товары и услуги от Билайн, включая новинки смартфонов, аксессуары и конечно SIM-карты оператора.

Симки Билайн можно найти в разделе "Электроника - тарифные планы и мобильные номера", например поиском по Яндекс.Маркет.

 

 

Получить SIM-карту можно любым удобным покупателю способом - курьером, самовывозом или по почте. Предусмотрена самостоятельная активация симки - для этого нужен смартфон с камерой и подключением к интернету, подтвержденная запись на Госуслугах, установленное приложение Госключ (с его помощью можно получить ЭЦП, необходимую для подписания договора). Подробнее процесс саморегистрации описан здесь.

Кроме SIM-карт Билайн и Яндекс.Маркета в предложении оператора есть смартфоны и аксессуары таких брендов, как Samsung, Xiaomi, Nokia, ZTE, Apple, JBL и т.п.

Никита Чепрасов, директор по интернет-решениям Билайн:

«Яндекс является одним из ключевых партнеров Билайн. Мы рассчитываем, что наше партнерство с маркетплейсом поможет нам привлечь новую долю рынка, в том числе аудиторию Яндекс.Плюс. А также позволит нашим клиентам получить еще более комфортный и привычный опыт интернет-покупок».

На сегодняшний день присутствие на популярных онлайн маркетплейсах - разумная мера для компаний, которые продают товары и услуги. Прежде всего, на таких площадках, как Яндекс.Маркет, AliExpress и OZON, да и на других площадках, где есть выраженное присутствие покупателей. Цифровые каналы обретают все больший вес и не стоит пренебрегать услугами других площадок даже тем компаниям, которые запустили собственные удобные онлайн-магазины и располагают мощными розничными сетями. Возможно онлайн каналы никогда не вытеснят оффлайн-розницу, но они уже сегодня являются важнейшим альтернативным способом продвижения товаров и услуг.

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теги: Билайн ВымпелКом онлайн розница Яндекс.Маркет телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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