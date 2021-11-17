Итоги квартала: Итоги квартала: МТС представила итоги 3q2021 - хорошо, даже очень хорошо!

MForum.ru
17.11.2021,
МТС представила итоги 3q2021.
1) Финансовые показатели за 2020 год пересчитаны в связи с деконсолидацией «Энвижн Груп».
2) Без учета поступлений по договорам о совместной эксплуатации сетей связи.
Сразу отметим заметный, на +8,5% рост выручки, до 138,2 млрд руб., практически полностью это выручка от деятельности в России. В компании это объясняют частичным восстановлением доходов от роуминга.
OIBDA показана на очень симпатичном уровне в 61%. Рекордные результаты.
Также отметим существенный рост капиталовложений компании, они составили внушительные 33,1 млрд (+41,5% гг). Компания отмечает, что в основном эти средства шли на развитие сетей, с акцентом на расширение емкости сети LTE, а также на развитие новых сегментов бизнеса.
Компания показывает и итоги за 9 месяцев 2021 года.
(3) без учета лизинговых обязательств
(4) с учетом эффекта от стандартов МСФО 15 и 16
(5) без учета поступлений от продажи Vodafone Украина
(6) без учета
Можно отметить значительный рост чистого долга. Не очень хороший показатель на фоне снижения свободного денежного потока. С другой стороны, отношение 1,8 - вовсе не тревожное. А свободный денежный поток уменьшился потому, что компания выделила значительные средства в развитие сети и в развитие новых цифровых направлений. Здесь же уместно вспомнить о происходящих покупках бизнесов.
Средневзвешенная процентная ставка - 7,1%, что также вполне симпатичный показатель.
Как комментирует результаты президент компании.
Вячеслав Николаев, президент и председатель Правления Группы МТС:
«МТС продолжает реализовывать долгосрочную стратегию развития экосистемы цифровых сервисов на базе основного телекоммуникационного бизнеса. За отчетный период выручка Группы МТС выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал вклад всех направлений нашего бизнеса. Важно отметить, что более 60 процентов прироста выручки пришлось на нетелекоммуникационные сегменты, в частности, — на финансовые сервисы и МТС Банк; медиа, в том числе онлайн-кинотеатр KION; розничный бизнес, включая интернет-магазин; облачные технологии и цифровые сервисы для наших B2B-клиентов.
Мы рады, что в сентябре текущего года акционеры поддержали стратегические инициативы по выделению облачного бизнеса и телекоммуникационной инфраструктуры, а также башенных активов в новые дочерние компании. Эти шаги полностью соответствуют нашим амбициям по повышению операционного фокуса бизнеса и поиску новых возможностей для роста капитализации компании.
Я воодушевлен нашими результатами в преддверии заключительного этапа года. Заглядывая в будущее, уверен, что мы успешно завершим 2021 год по основным финансовым показателям, и продолжим поступательный рост на благо наших акционеров за счет укрепления лидерства на основном телекоммуникационном рынке, прогресса в действующих экосистемных направлениях, выхода на новые рынки и совершенствования нашей продуктовой культуры».
Более пристально посмотрим на российские результаты
(7) Количество действующих собственных и франчайзинговых салонов продаж на конец отчетного периода.
Выручка от мобильных услуг продолжает быть основным источником выручки компании МТС, но уже далеко не единственным. Эта выручка подросла на 4,2% до внушительных 89,1 млрд руб. Мощно растет выручка от фиксированных услуг, на 24,1% гг, причем это не от какой-то низкой базы, а от вполне ощутимых 15,2 млрд руб, всего по итогам квартала до 18,9 млрд руб. Объясняют это, в том числе, консолидацией приобретенных активов.
МТС Банк показывает рост выручки на 41,1% до 12,5 млрд руб.
Розница почти не росла, но также дала свои 19,6 млрд руб. - на дороге не валяются. Выручка от продажи телефонов и аксессуаров в 3q2021 выросла до 17,7 млрд руб (+4,7%).
Число салонов продаж, что удивительно, опять выросло, несмотря на то, что мы не раз и не два слышали в том числе и от МТС, что в целом число салонов следует сокращать.
Абонбаза мобильной связи - не тот показатель, к которому на рынке в двадцатые годы относятся серьезно, и все же здесь МТС показывает рост более, чем на 1.5 млн абонентов до 79,7 млн гг.
Растет число пользователей приложением "Мой МТС" - до 25,2 млн пользователей (+8,2% гг).
Важно отметить, что хорошо выступил не только Телеком-бизнес группы МТС, но также и два других ее основных сегмента развития, то есть Финтех и Медиа.
Финтех в основном представлен активностями МТС Банка. И там тоже видим рост комиссионного дохода до 9,6 млрд руб, 50%-ный рост операционной прибыли по итогам 9М2021.
Рост розничного кредитного портфеля - для меня показатель спорный. С одной стороны, это как бы база для доходов, с другой стороны, собрать с нее доход это та еще задача.
Медийное направление пока что остается скромным ручейком дохода, но опять же растущим, на 30% год к году до 3,5 млрд руб. Выросло количество абонентов платного ТВ - на 39,3% год к году по итогам 3q2021 до 7,8 млн пользователей.
Пожалуй, никак кроме как хорошими, такие результаты МТС не назвать, даже если смотреть на них через увеличительное стекло. Этот вывод подтверждают и прогнозы компании, которая с уверенностью смотрит в будущее, обещая одноцифровой рост выручки группы в целом по 2021 году и повышая прогноз по показателю OIBDA до "роста не менее, чем на 6%" (было 5%).
Компания не намерена снижать капиталовложения (читай - "интенсивное развитие сетей LTE"), а также МТС намеревается в 2021 году внедрять коммерческие решения 5G на российском рынке (здесь уместно спросить - о чем идет речь, ведь пока что в России нет коммерчески доступных сетей 5G, - в МТС знают что-то, чего не знаем мы?). Всего планируется инвестировать около 110 млрд рублей, включая, увы, затраты на реализацию "закона Яровой".
Пресс-релиз МТС, .pdf - подробнее
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теги: МТС итоги квартала 3q2021 телеком
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