Розница: МТС открыла в Ростовской области салоны нового формата

MForum.ru
16.12.2021,
МТС в 2021 году запустила в 5 городах Ростовской области кобрендинговые салоны - в Ростове-на-Дону, Зернограде, Аксае, Гукове и Батайске.
В этих салонах можно подключить традиционные услуги связи, а также банковские сервисы МТС Банка, спутниковое ТВ, оформить подписку на ТВ, музыку, онлайн-кинотеатр KION, посмотреть в работе устройства умного дома. В салонах представлены и продукты партнеров, включая бытовую технику, ТВ и другие товары.
«МТС развивает кобрендинговое направление с такими партнерами, как Xiaomi, Base Station. Новый формат магазинов — это возможность не только познакомить большее количество покупателей с экосистемой МТС, но и сделать обслуживание наших абонентов ещё удобнее. Вдобавок в некоторых объединенных салонах потребители смогут лично протестировать гаджеты для умного дома», — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
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теги: МТС розница салоны кобрендинг кобрендинговые салоны Ростовская область
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