Розница: Российская розница понемногу сокращает число салонов связи

MForum.ru
05.07.2021,
В Gfk подсчитали, что в мае 2021 года число розничных салонов (телекоммуникационных магазинов) уменьшилось до 18 900 (-3.5% гг), рассказывают Ведомости.
Это примерно соответствует темпам снижения числа салонов МТС (включая франчайзинговые), их по итогам 1q2021 стало 5334, что соответствует снижению на 3.2%.
В Tele2 отказались от еще большего числа салонов-франчайзи. На конец 1q2021 их "чуть больше" 2600 (-6% к февралю 2020).
В Связном в последние два года прошла "большая чистка", число салонов сократилось с 4 тысяч до 2600. Сеть не только закрывает, но и открывает новые салоны, в частности, в 2021 году было открыто 50 новых точек. Но баланс составляет примерно -1400.
Вымпелком и МегаФон данные не представили, что ставит под вопрос достоверность общей оценки числа салонов в России в 18900 точек.
Салоны связи - весьма затратная статья для операторов, по оценкам Эльдара Муртазина, содержание одного салона обходится в 12 млн рублей в год. Это не всегда позволяет его окупить. А потому скорее всего сокращение розницы продолжится.
Куда же перетекают продажи?
Самый интересный вариант для операторов - онлайн. Через этот канал продается по оценкам Gfk уже порядка 26% смартфонов. Некоторые операторы делают это успешнее, чем другие. Но это смартфоны, симки через онлайн по-прежнему продаются весьма в скромных объемах - единицы процентов от общего объема продаж. А потому мгновенного отказа от розницы ждать не приходится.
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теги: телеком розница тренды число салонов
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