Розница: МегаФон будет продавать с колес

29.06.2021, MForum.ru

Операторы мобильной связи давно экспериментируют с самыми различными каналами розницы. Мобильная розница в целом не новость. В городах типа Москвы несколько лет тому назад можно было нередко встретить микроавтобусы Tele2, исполняющие роль мобильных пунктов продаж.

Трудно сказать, насколько эффективными были продажи, но мне давно уже не попадались на глаза такие "мобильные салоны". В МегаФон также решили поэкспериментировать с этим форматом, но не в крупных городах, а, напротив, в отдаленных населенных пунктах.

"Выездные салоны", их в компании называют "автодома", будут решать две задачи - непосредственного обслуживания, а также оценки целесообразности открытия в том или ином населенном пункте стационарного салона.

В России есть немало населенных пунктов, где есть покрытие сети МегаФон, но нет салонов связи этой компании. В таких населенные пункты будет приезжать "автодом" оператора и оставаться в нем несколько недель. Любопытно, чем продиктован такой выбор. Мне, например, кажется более эффективным, если салон будет оставаться в населенном пункте не более недели, а затем будет переезжать в очередной населенный пункт - так можно будет "обилетить" больше населенных пунктов.

Площадь автодома, разработанного в МегаФон Ритейл – 10 кв. метров. Оборудование салона продумано с прицелом на наибольшую энергоэффективность используемых в нем решений.

В "мобильном магазине" представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. Планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина – это позволит покупателям получить доступ к максимально широкому ассортименту. Здесь же можно получить консультацию специалиста компании, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Пилотирование проекта началось в населенных пунктах Краснодарского края, сейчас "автодом" работает в станице Елизаветинской с населением около 25 тысяч человек. Как сообщает МегаФон, магазин пользуется популярностью у местных жителей и туристов, количество подключений, оформленных в мобильном офисе, сопоставимо с продажами сим-карт в традиционной рознице. Наиболее востребованы у клиентов сим-карты, аксессуары и смартфоны.

«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу – удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

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