SIM-карт продвижение: Симки МегаФон с саморегистрацией появились в Яндекс.Лавке

MForum.ru
20.08.2020,
В условиях пандемии возможность приобрести подключение к оператору сотовой связи в продуктовом магазине по-соседству или с помощью курьерской доставки, заодно с продуктами - важный и полезный сервис. Возможно он и не даст оператору дополнительный мощный поток клиентов, но кому-то из потенциальных абонентов жизнь упростит. Так что такой ход оператора вполне разумен, тем более, что он вряд ли потребовал каких-либо существенных инвестиций. А еще МегаФон обещает возможность дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте.
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пресс-релиз МегаФон
МегаФон запустил продажу сим-карт в Яндекс.Лавке
МегаФон первым из мобильных операторов запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров Яндекс.Лавка. Получить сим-карту можно уже через 10-15 минут после заказа, самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона и сразу выйти на связь.
На онлайн-ресурсы приходится более 10% продаж сим-карт МегаФона с саморегистрацией. Сотрудничество с Яндекс.Лавкой позволит компании расширить дистрибуцию в онлайн-каналах и максимально сократить время доставки.
Сим-карты МегаФона можно купить на территории покрытия сервиса Яндекс.Лавка в Москве и Московской области, а на следующей неделе эта возможность появится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде. «Мы начали активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале этого года. В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с Яндекс.Лавкой позволяет нам существенно сократить время доставки – уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от МегаФона», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Яндекс.Лавка специализируется на экспресс-доставке продуктов питания и товаров для дома и насчитывает более 200 локальных складов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сервис доступен для 20 млн клиентов. Все товары доставляются бесконтактно.
Стоимость сим-карты составляет 300 рублей, такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим‑карту можно самостоятельно через мобильное приложение МегаФона, в том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Это займет не более 5‑10 минут. Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте.
При авторизации можно выбрать любой подходящий тарифный план, в том числе новой линейки #БезПереплат, которая позволяет переносить оплаченные гигабайты интернета и использовать их, когда удобно, бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счёта и забыть о нежелательных платных подписках — защита от них включена во все тарифные планы.
Купить сим-карты онлайн можно в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, а также в «Связном», «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon.ru, Wildberries, «Беру», Goods.ru. Сим-карты доступны более чем в 24,4 тыс. торговых точек, среди которых магазины шаговой доступности и розничные сети «Лента», «Верный», Billa, «Бристоль», а также на заправках ЕКА, Татнефть, в киосках печати, на Почте России.
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теги: розница SIM-карты SIM-карт продвижение МегаФон
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