Розница: Самокат доставит SIM-карту МегаФона

В партнерстве с онлайн-ритейлером Самокат, МегаФон запустил бесплатную быструю доставку SIM-карт. Заказы принимаются на официальном сайте интернет-магазина МегаФон, где в выпадающем окне можно оформить доставку. Далее курьеры-партнеры Самоката привезут заказ в срок от 15 минут или более.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнёром Самокат мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Партнёрство расширяет возможности доставки SIM-карт оператора. Новая услуга от Самоката доступна в 129 городах России. Кроме интернет-магазина МегаФона, заказать SIM-карты можно и в самом онлайн-сервисе Самокат.

Помимо способов доставки, МегаФон расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции сим-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, таких как Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. В офлайн-каналах сим-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).

МегаФон активно развивает продажи SIM-карт с возможностью удалённой активации, этот формат востребован, и в сентябре этого года показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрём 2024-го. SIM-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи. Для её активации достаточно вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать «Активировать сим-карту».

Абонент может активировать текущий номер или перенести в МегаФон свой номер от другого оператора. Если у клиента уже есть номер МегаФона, достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учётной записи на Госуслугах и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут.

Это партнерство – наглядный пример того, как традиционные операторы адаптируются к новым реалиям, превращаясь в поставщиков удобных цифровых сервисов.

Типичная стратегия win-win в действии. От этого партнерства выиграют все его участники: оператор, его клиенты, сервис Самокат. Услуга идеально вписывается в современные модели потребительского поведения, ориентированные на мгновенное удовлетворение запросов и минимальную трату времени.

