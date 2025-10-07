Розница: Самокат доставит SIM-карту МегаФона

MForum.ru
07.10.2025,
В партнерстве с онлайн-ритейлером Самокат, МегаФон запустил бесплатную быструю доставку SIM-карт. Заказы принимаются на официальном сайте интернет-магазина МегаФон, где в выпадающем окне можно оформить доставку. Далее курьеры-партнеры Самоката привезут заказ в срок от 15 минут или более.
«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнёром Самокат мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.
Партнёрство расширяет возможности доставки SIM-карт оператора. Новая услуга от Самоката доступна в 129 городах России. Кроме интернет-магазина МегаФона, заказать SIM-карты можно и в самом онлайн-сервисе Самокат.
Помимо способов доставки, МегаФон расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции сим-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, таких как Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. В офлайн-каналах сим-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).
МегаФон активно развивает продажи SIM-карт с возможностью удалённой активации, этот формат востребован, и в сентябре этого года показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрём 2024-го. SIM-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи. Для её активации достаточно вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать «Активировать сим-карту».
Абонент может активировать текущий номер или перенести в МегаФон свой номер от другого оператора. Если у клиента уже есть номер МегаФона, достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учётной записи на Госуслугах и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут.
Как можно прокомментировать?
Это партнерство – наглядный пример того, как традиционные операторы адаптируются к новым реалиям, превращаясь в поставщиков удобных цифровых сервисов.
Типичная стратегия win-win в действии. От этого партнерства выиграют все его участники: оператор, его клиенты, сервис Самокат. Услуга идеально вписывается в современные модели потребительского поведения, ориентированные на мгновенное удовлетворение запросов и минимальную трату времени.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: розница МегаФон доставка
--
Публикации по теме:
07.10. [Новости компаний] Розница: Операторы и маркетплейсы - Билайн запустил доставку заказов через партнерские ПВЗ / MForum.ru
01.09. [Новости компаний] Розница. Количество салонов: Билайн начал предлагать розничные франшизы Shop in Shop / MForum.ru
01.09. [Новости компаний] Розница: Wildberries начинает «проверки IMEI», но механизмы проверки пока не ясны, а эффективность этих проверок – весьма сомнительна / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Розница: МТС информирует о росте продаж смартфонов по программе Trade-in почти на 40% / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Услуги. Розница: Билайн в Ленобласти - SIM-карты теперь можно оформить в МФЦ / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru