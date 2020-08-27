eSIM: eSIM наступают - Билайн расширяет географию подключений

MForum.ru
27.08.2020,
eSIM это перспективная и удобная технология, не требующая использования традиционных SIM-карт любого форм-фактора. Вместо симки используются чип eSIM на плате устройства или программная эмуляция. При потере устройства, его eSIM можно заблокировать. Технологию поддерживает все больше современных гаджетов, флагманские смартфоны, а также смарт-часы и IoT-устройства.
Билайн расширяет географию подключений eSIM, к Москве и Санкт-Петербургу добавляется еще 16 городов России: Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск.
Андрей Губанов, вице-президент по дистрибуции Билайн:
«Технология eSIM пользуется спросом у клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, и мы делаем ее доступной для жителей еще 16 городов. За три недели количество магазинов, подключающих eSIM, выросло в 3 раза. Сейчас клиенты могут воспользоваться новой технологией в 1400 салонах. Компания готова развивать проект и пилотировать различные системы удаленного подключения eSIM с помощью уникальных решений собственной разработки. В будущем клиент с помощью технологии eSIM сможет из любого места за пять минут подключиться к сети Билайн. При самостоятельной установке eSIM клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается так же легко, как обычное приложение. Мы уверены, что удаленная установка eSIM упростит клиентам подключение к нашей сети и обогатит клиентский опыт».
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теги: розница SIM-карты SIM-карт продвижение МегаФон
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