В новом формате «Связной Plus» можно протестировать устройства для умного дома

MForum.ru

В новом формате «Связной Plus» можно протестировать устройства для умного дома

18.12.2019, MForum.ru

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18 декабря 2019, пресс-релиз Связной, через MForum.ru.

18 декабря 2019, Москва, Россия. Крупнейший (*) ритейлер «Связной» объявляет об открытии первого магазина «Связной Plus».

В магазинах формата Plus каждый посетитель сможет в специальной зоне протестировать решения «Умный Дом», например, через голосовые команды устройства от Яндекса под управлением «Алисы»: умную колонку «Яндекс.Станция», умную розетку, пульт и другие устройства. Также в магазине доступны для тестирования зоны с устройствами для «умного дома» от брендов Rubetek и Redmond: wi-fi-видеокамеры, «умные» лампочки, различные виды датчиков — дыма, открытия, утечки газа, протечки воды, датчики движения.

«Связной Plus» станет форматом магазина, где Клиент может не только выбрать, но и «потрогать» уже готовые «умные» решения для своего дома, так как о них много говорят, но протестировать работу, представленных на рынке решений, достаточно сложно. Первый магазин открыт в Москве в ТЦ XL на Дмитровском шоссе. До конца года планируется открытие ещё двух магазинов формата Plus.

«В основе концепции нового магазина — фокус на более расширенный ассортимент товаров для «умного дома», представленных в открытой выкладке. У покупателей есть возможность протестировать всё: от колонки и розетки до светильника и видеокамеры. Магазин также оснащён wi-fi и электронным каталогом, а продавцы прошли обучение у тренеров производителей «умных» устройств. Мы верим, что такой формат магазинов позволит клиентам повысить уровень знаний об «умном доме» и о пользе этих устройств в быту, где вся экосистема выстраивается вокруг смартфона, который сегодня является центром управления жизнью», — комментирует Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

(*) Крупнейшая сеть по количеству собственных торговых точек.

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теги: телеком пресс-релизы Связной розница салоны связи магазины флагманы IoT умный дом Связной Plus

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