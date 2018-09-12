Пресс-релизы: Sony Mobile объявляет о старте продаж смартфона Xperia XA2 Plus

12.09.2018, MForum.ru

Москва, 12 сентября 2018 — Компания Sony Mobile Communications (“Sony Mobile”) объявляет о старте продаж Xperia XA2 Plus. Впервые смартфон Xperia средней ценовой категории получил фирменные технологии LDAC™ и DSEE HX™ и возможность воспроизведения музыки в формате Hi-Res Audio. С Xperia XA2 Plus ваши любимые треки зазвучат по-новому.

При покупке XA2 Plus в период с 12 по 30 сентября в подарок можно будет получить стереогарнитуру Sony STH40D с технологией открытого звука.* Устройство станет стильным дополнением к вашему образу, а благодаря специальной открытой конструкции амбушюр музыка не будет заглушать окружающие звуки.

Xperia XA2 Plus поступит в продажу по цене 29 990 рублей в фирменный интернет-магазин Sony Store Online, в сеть фирменных магазинов Sony Centre. Также смартфон будет доступен у ключевых партнёров: Связной, Евросеть, Мвидео, Эльдорадо, DNS и Ноу-Хау.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: розница Sony Xperia XA2 Plus

+ +