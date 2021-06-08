Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go

MForum.ru
08.06.2021,
Компания ZTE вывела на российский рынок смартфон Blade A51. Новинка относится к бюджетным устройствам. Однако она работает под управлением актуальной версии операционной системы Android 11 Go и оснащена 6,52-дюймовым дисплее разрешением HD+.
Ключевые спецификации ZTE Blade A51 включают в себя чипсет SC9863A (4 х 1,6 ГГц + 4 х 1,2 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации 13 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены, 5 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана, а также АКБ емкостью 3200 мАч. Отдельно отметим наличие дактилоскопического сенсора и поддержку NFC. ZTE Blade A51 появится продаже с июня 2021 года в сетях Связной, М.Видео, Эльдорадо, Билайн, МТС, региональной рознице и онлайн по ориентировочной розничной цене 8 990 рублей в комплектации 2+32Гб и 9 490 рублей в комплектации 2+64 Гб. Новинка представлена в цветах «синий кобальт» и «серый гранит».
© Антон Печеровый,
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