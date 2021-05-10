Анонсы: ZTE Blade A51 замечен на сайте производителя

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Анонсы: ZTE Blade A51 замечен на сайте производителя

10.05.2021, MForum.ru

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В ноябре прошлого года бюджетный телефон ZTE под названием Blade A51 был замечен в базах данных Bluetooth SIG и FCC. Однако официальный анонс так и не состоялся. Но, работа над смартфоном свернута не была.

Анонсы: ZTE Blade A51 замечен на сайте производителя

Новинка была замечена на глобальном веб-сайте ZTE, где были раскрыты некоторые ключевые характеристики. Согласно размещенной на сайте ZTE информации Blade A51 получит 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+, сдвоенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 16 Мп и датчиком глубины, дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 4000 мАч. Информацию об используемом чипсете и объемах памяти производитель не раскрывает. Как и сроки появления и рынки, где новинка появится первой.

Анонсы: ZTE Blade A51 замечен на сайте производителя

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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