Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально

04.06.2025, MForum.ru

ZTE представила новый смартфон серии Blade – Blade A76. Это бюджетное устройство появилось на официальной странице бренда в Болгарии, что раскрыло некоторые его характеристики.

В активе ZTE Blade A76 - 6,75-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ и каплевидным вырезом, чипсет с поддержкой сетей 5G (модель чипа не раскрывается), 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

На задней панели ZTE Blade A76 размещен круглый островок камеры с 50-мегапиксельным основным сенсором, который дополняют еще один датчик (его характеристики и назначение не не раскрывается) и светодиодная вспышка.

Толщина Blade A76 составляет 8,2 мм, новинка получила рейтинг IP54. Устройство представлено в черном и синем цветах. На текущий момент эта вся информация, которую раскрыл производитель. Данных о цене пока нет, но явно она будет невысокой.