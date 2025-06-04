Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально

MForum.ru
04.06.2025,
ZTE представила новый смартфон серии Blade – Blade A76. Это бюджетное устройство появилось на официальной странице бренда в Болгарии, что раскрыло некоторые его характеристики.
В активе ZTE Blade A76 - 6,75-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ и каплевидным вырезом, чипсет с поддержкой сетей 5G (модель чипа не раскрывается), 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.
На задней панели ZTE Blade A76 размещен круглый островок камеры с 50-мегапиксельным основным сенсором, который дополняют еще один датчик (его характеристики и назначение не не раскрывается) и светодиодная вспышка.
Толщина Blade A76 составляет 8,2 мм, новинка получила рейтинг IP54. Устройство представлено в черном и синем цветах. На текущий момент эта вся информация, которую раскрыл производитель. Данных о цене пока нет, но явно она будет невысокой.
© Антон Печеровый,
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