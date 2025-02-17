Анонсы: ZTE Blade V70 Max дебютирует с АКБ 6000 мАч и 6,9-дюймовым экраном

17.02.2025, MForum.ru

ZTE разместила на своем официальном сайте смартфон Blade V70 Max. Новинка дополнила серию, начатую в ноябре с моделей Blade V70 и Blade V70 Design.

ZTE Blade V70 Max оснащен 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, 4 ГБ оперативной памяти, рейтингом защиты от пыли и брызг IP54 и 50-мегапиксельной основной камерой с двумя дополнительными камерами рядом.

Фронтальная камера (разрешение не уточняется) размещена в каплевидном вырезе экрана. ZTE Blade V70 Max также поддерживает Live Island 2.0 от ZTE, который является собственной интерпретацией бренда Dynamic Island от Apple.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 22,5 Вт. ZTE заявляет, что потребуется не менее 800 циклов зарядки, прежде чем он деградирует до 80% от своей первоначальной емкости.

В плане программного обеспечения сообщается об оболочке MyOS поверх Android (версия не уточняется) и 4 годах программной поддержки. Остальные подробности о ZTE Blade V70 Max производитель пока не раскрывает.