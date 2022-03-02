Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально

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Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально

02.03.2022, MForum.ru

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Компания ZTE официально анонсировала смартфоны серии Blade V40. Новинка относятся к сегменту бюджетных устройств.

Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально

Старшая модель, ZTE Blade V40 5G, может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом MediaTek Dimensity 700, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и 48 Мп сенсором тыловой камеры. Новинка будет доступна в двух версиях отличающихся емкостью АКБ – 5130 / 6000 мАч, зависит от региона продаж.

ZTE Blade V40 также оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек, но базируется на чипсете UniSoC Tiger T618. В ее активе присутствуют 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловая камера (+вспомогательные сенсоры), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт.

ZTE Blade V40 Pro отличается наличием 6 Гб ОЗУ, 64 Мп основным сенсором тыловой камеры и АКБ емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Младшая модель линейки, ZTE Blade V40 Vita, получил 6,75-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек при частоте обновления 90 Гц, 8-ядерный процессор UniSoC (модель не уточняется), 3 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловую камеру (вспомогательные 8 Мп, 2 Мп), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ 6000 мАч.

Начало продаж новинок запланировано на апрель, цены пока не сообщаются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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