Анонсы: ZTE Blade A72s анонсирован в Европе

20.06.2023, MForum.ru

В июне 2022 года ZTE выпустила смартфон Blade A72 для европейского рынка. Устройство оснащалось 4G- чипсетом начального уровня, большой батареей и доступной ценой. Теперь бренд выпустил своего преемника под названием Blade A72s, однако он дороже и имеет некоторые компромиссы.

ZTE Blade A72s может похвастаться большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением HD+ и плавной частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе, а дисплей обрамлен солидными рамками.

Новинка работает на восьмиъядерном процессоре Unisoc T606, как и его предшественник. Чипсет дополняют 3 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, у пользователей есть возможность расширить встроенную память с помощью карт microSD.

Возможности камеры ZTE Blade A72s были значительно улучшены. Новинка оснащена тройной камерой, состоящей из основного объектива на 50 Мп и двух объективов на 2 Мп. Для сравнения, его предшественник Blade A72 имел конфигурацию 13 МП + 2 МП + 2 МП.

ZTE Blade A72s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 22,5 Вт. Стоит отметить, что это заметное снижение по сравнению с моделью предыдущего года, которая могла похвастаться большей батареей емкостью 6000 мАч.

ZTE Blade A72s доступен покупателям по всей Европе в двух цветовых вариантах: Space Grey и Skyline Blue. Цена составляет 170 евро, что на 50 евро больше, чем у модели прошлого года.