Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

MForum.ru

Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

23.05.2023, MForum.ru

Еще одной новинкой от Infinix стал смартфон Hot 30 Play NFC. Новинка оснащена батареей емкостью 6000 мАч с впечатляющим заявленным 48 днями в режиме ожидания. Infinix также утверждает, устройство обеспечивает до 2 часов в режиме разговора, когда батарея разряжена до 5%.

Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

Hot 30 Play NFC работает на процессоре MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Есть 6,82-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD + и частотой обновления 90 Гц, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели находится 16-мегапиксельная основная камера, дополнительная камера с искусственным интеллектом и светодиодная вспышка.

Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

Как следует из названия, Infinix Hot 30 Play NFC поддерживает технологию связи ближнего радиуса действия для платежей. В программной части новинка работает под управлением оболочки XOS 12.6 поверх Android 13. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани.

Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

Infinix Hot 30 Play NFC выпускается в цветах Mirage Black (черный), Blade White (белый) и Bora Purple (фиолетовый). Информация о ценах и наличии будет позже.

Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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