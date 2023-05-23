Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC

23.05.2023, MForum.ru

Еще одной новинкой от Infinix стал смартфон Hot 30 Play NFC. Новинка оснащена батареей емкостью 6000 мАч с впечатляющим заявленным 48 днями в режиме ожидания. Infinix также утверждает, устройство обеспечивает до 2 часов в режиме разговора, когда батарея разряжена до 5%.

Hot 30 Play NFC работает на процессоре MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Есть 6,82-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD + и частотой обновления 90 Гц, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели находится 16-мегапиксельная основная камера, дополнительная камера с искусственным интеллектом и светодиодная вспышка.

Как следует из названия, Infinix Hot 30 Play NFC поддерживает технологию связи ближнего радиуса действия для платежей. В программной части новинка работает под управлением оболочки XOS 12.6 поверх Android 13. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани.

Infinix Hot 30 Play NFC выпускается в цветах Mirage Black (черный), Blade White (белый) и Bora Purple (фиолетовый). Информация о ценах и наличии будет позже.