Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото

MForum.ru
27.01.2023,
Компания ZTE готовится расширить линейку смартфонов начального уровня моделью ZTE Blade V40. В сети уже появилась информация о параметрах новинки и ее изображения.
Утечка показывает, что ZTE Blade V40 будет оснащен чипсетом Unisoc T616, который производится с использованием 12-нм техпроцесса. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, встроенной памяти – 128 ГБ.
Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 50 Мп, в качестве дополнительного датчика может выступать как сенсор для определения глубины сцены, так и макро-модуль. Емкость АКБ – 4500 мАч, данных о максимальной мощности зарядки пока нет. Диагональ экрана ZTE Blade V40 – 6,6 дюйма.
Согласно утечке, ZTE Blade V40 Design будет стоить менее 17 999 батов в Бангладеш, что составляет примерно 160 долларов. Анонс новинки ожидается в феврале.
© Антон Печеровый,
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