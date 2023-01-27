Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото

27.01.2023, MForum.ru

Компания ZTE готовится расширить линейку смартфонов начального уровня моделью ZTE Blade V40. В сети уже появилась информация о параметрах новинки и ее изображения.

Утечка показывает, что ZTE Blade V40 будет оснащен чипсетом Unisoc T616, который производится с использованием 12-нм техпроцесса. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, встроенной памяти – 128 ГБ.

Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 50 Мп, в качестве дополнительного датчика может выступать как сенсор для определения глубины сцены, так и макро-модуль. Емкость АКБ – 4500 мАч, данных о максимальной мощности зарядки пока нет. Диагональ экрана ZTE Blade V40 – 6,6 дюйма.

Согласно утечке, ZTE Blade V40 Design будет стоить менее 17 999 батов в Бангладеш, что составляет примерно 160 долларов. Анонс новинки ожидается в феврале.