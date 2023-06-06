Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально

06.06.2023, MForum.ru

Компания ZTE анонсировала в Китае новый смартфон серии Blade под названием ZTE Blade V70. Новинка оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ при частоте обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 810 и батареей емкостью 5100 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт.

OLED-панель является 10-битной, в вырезе размещена 16 Мп фронтальная камера. На задней панели находится основная камера разрешением 64 МП, сверхширокоугольный модуль 8 МП и макрокамера 5 МП. Программная часть включает в себя ZTE MyOS 11.5 на базе довольно старого Android 11. Blade V70 указан в единственной конфигурации 8/256 ГБ и только черном цвете.

ZTE пока не объявляла никаких подробностей о ценах или доступности. Согласно сообщениям, Blade V70 предназначен для предприятий и государственных служащих и не будет продаваться потребителям.