Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island

19.11.2024, MForum.ru

ZTE представила новый смартфон средне-бюджетного класса Blade V70, появившийся на международном сайте компании.

Blade V70 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором 2 ГГц (модель чипсета не уточняется), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Дактилоскопический сенсор ZTE Blade V70 находится на боковом торце (встроен в клавишу включения). За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт.

На задней панели размещена основная камера разрешением 108 МП с сенсором 1/1,67" и диафрагмой f/1,75, для селфи предназначена фронтальная камера разрешением 16 Мп. Толщина ZTE Blade V70 составляет 8,2 мм.

В программной части речь идет об оболочке MyOS 14 от ZTE поверх Android 14, которая включает в себя «Live Island 2.0», интерпретацию ZTE Dynamic Island от Apple.

ZTE Blade V70 будет доступен в трех цветах: зеленом Glacier Green, сером Stardust Gray и золотистом Sunshine Gold. Информация о ценах, сроках релиза и рынках, где он появится, пока не раскрывается.