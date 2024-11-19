Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island

MForum.ru
19.11.2024,
ZTE представила новый смартфон средне-бюджетного класса Blade V70, появившийся на международном сайте компании.
Blade V70 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором 2 ГГц (модель чипсета не уточняется), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Дактилоскопический сенсор ZTE Blade V70 находится на боковом торце (встроен в клавишу включения). За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт.
На задней панели размещена основная камера разрешением 108 МП с сенсором 1/1,67" и диафрагмой f/1,75, для селфи предназначена фронтальная камера разрешением 16 Мп. Толщина ZTE Blade V70 составляет 8,2 мм.
В программной части речь идет об оболочке MyOS 14 от ZTE поверх Android 14, которая включает в себя «Live Island 2.0», интерпретацию ZTE Dynamic Island от Apple.
ZTE Blade V70 будет доступен в трех цветах: зеленом Glacier Green, сером Stardust Gray и золотистом Sunshine Gold. Информация о ценах, сроках релиза и рынках, где он появится, пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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