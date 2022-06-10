Анонсы: ZTE Blade A72 представлен в 5G и 4G версиях

MForum.ru
10.06.2022,
Портфолио компании ZTE пополнилось смартфонами Blade A72, которые вышли в двух версиях. Причем, технически ZTE Blade A72 5G и ZTE Blade 4G отличаются кардинально.
ZTE Blade A72 5G оснащен 6,52-дюймовой IPS-панелью разрешением HD+ c соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Фоточасть новинки представлена 5 Мп фронтальной камерой и строенной тыловой с 13 Мп основным сенсором и двумя 2 Мп вспомогательными (макро, глубины). Внутри устройства разместился чипсет Dimensity 700, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. ZTE Blade A72 5G имеет размеры 164,1 х 75,5 х 9,5 мм и весит 182 грамма.
Blade A72 4G оснащен 6,74-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана размещена 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера аналогична 5G-версии – 13 Мп основной сенсор, два 2 Мп вспомогательных (макро, глубина). Основа «железа» этой новинки - чипсет Unisoc SC9863A дополненный 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти – 64 Гб. Однако, емкость АКБ заметно выше, чем у 5G-версии – 6000 мАч, причем поддерживается быстрая зарядка 22,5 Вт. Дактилоскопический сенсор в обеих новинках расположен на торце.
В программной части новинок речь идет о ОС Android 11 с оболочкой MiFavor 11. ZTE Blade A72 5G стоит 199 евро (~ 212 долларов). ZTE Blade A72 4G заметно дешевле – новинка уже прибыла в Малайзию по цене 499 малайзийских ринггитов (~ 114 долларов США). Купить новинки можно будет в сером и синем цветах.
© Антон Печеровый,
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