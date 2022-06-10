Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч

10.06.2022, MForum.ru

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В Малайзии состоялся официальный анонс смартфона ZTE Blade A52. Новинка представляет собой доступное устройство, ценник которого составляет 399 малайзийских ринггитов, что эквивалентно 91 доллару США.

Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч

Спецификации ZTE Blade A52 включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) с частотой обновления 60 Гц и 5 Мп камерой в каплевидном вырезе, чипсет Unisoc SC9863A, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру с двумя 2 Мп вспомогательными сенсорами (макро, глубины), дактилоскопический сенсор на задней панели, а также АКБ емкость 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. Выпускаться смартфон будет в двух цветах - сером Space Grey и золотистом Silk Gold.

Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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