Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
10.06.2022,
В Малайзии состоялся официальный анонс смартфона ZTE Blade A52. Новинка представляет собой доступное устройство, ценник которого составляет 399 малайзийских ринггитов, что эквивалентно 91 доллару США.
Спецификации ZTE Blade A52 включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) с частотой обновления 60 Гц и 5 Мп камерой в каплевидном вырезе, чипсет Unisoc SC9863A, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру с двумя 2 Мп вспомогательными сенсорами (макро, глубины), дактилоскопический сенсор на задней панели, а также АКБ емкость 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. Выпускаться смартфон будет в двух цветах - сером Space Grey и золотистом Silk Gold.
© Антон Печеровый,
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