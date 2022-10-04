Анонсы: Представлен ZTE Blade V40s с 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Unisoc T618

04.10.2022, MForum.ru

Компания ZTE представила в Малайзии смартфон среднего класса Blade V40s. Главные особенности новинки включают в себя AMOLED-дисплей, чипсет Unisoc и 50 Мп камеру.

Blade V40s оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с круглым вырезом, где разместилась 8 Мп сэлфи-камера. Разрешение дисплея составляет Full HD+ (2400 x 1080 пикселей, соотношение сторон 20:9). Тыловая камера представляет собой сочетание 50 Мп основного сенсора, 5 Мп сенсора для макросъемки и 2 Мп датчика глубины сцены. На боковом торце разместился дактилоскопический сенсор.

В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Unisoc T618, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Программная составляющая ZTE Blade V40s базируется на ОС Android 12. Цена новинки 799 малазийских ринггитов (~ 179 долларов США). ZTE Blade V40s можно приобрести в черном и синем цветах. Информации о доступности на других рынках пока нет.