Анонсы: ZTE Blade A73 5G представлен официально

MForum.ru
10.08.2023,
В Малайзии анонсирован смартфон ZTE Blade A73 5G. Новинка пришла на смену Blade A72 5G, который дебютировал в июне 2022 года. Основные особенности новинки включают поддержку 5G, дисплей HD + с частотой обновления 90 Гц, большую батарею и большой объем внутренней памяти.
ZTE Blade A73 5G оснащен 6,52-дюймовой 90 Гц IPS-панелью разрешением 720 x 1600 пикселей с каплевидным вырезом. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. В программной части новинка получила ОС Android 13 с оболочкой ZTE.
Основа аппаратной части ZTE Blade A73 5G – чипсет Unisoc T760 (поддерживает 5G), дополненный 4 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ виртуальной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и слотом для карт памяти microSD. За автономность отвечает АКБ ёмкостью 5000 мАч.
На передней панели ZTE Blade A73 5G установлена 5-мегапиксельная камера. Тыловая камера представлена связкой 50-мегапиксельного основного сенсора и 2-мегапиксельной сенсора для определения глубины сцены. Из прочего отметим две SIM-карты, WI-FI 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.
Цена ZTE Blade A73 5G в Малайзии составляет 749 малайзийских ринггитов (~ 164 доллара США). Купить новинку можно только в сером цвете. Информации о планах продаж на других рынках пока нет.
© Антон Печеровый,
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