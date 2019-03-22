Анонсы: В России начат прием предзаказов на Samsung Galaxy A10

MForum.ru
22.03.2019,
Сеть салонов «Связной» начала прием предварительных заказов на смартфон Samsung Galaxy A10. Новинка является самым доступным устройством A-серии.
Спецификации Samsung Galaxy A10 включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением HD+ и каплевидным вырезом, чипсет Samsung Exynos 7884 Octa с 8-ядерным процессором, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3400 мАч. Купить Samsung Galaxy A10 можно за 8 990 рублей в черном, синем и красном вариантах.
© Антон Печеровый,
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