Анонсы: Samsung Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) обновят до Android 15 с One UI 7

MForum.ru
23.05.2025,
Samsung потребовалось очень много времени, чтобы начать развертывание One UI 7 на базе Android 15 на устройствах выпущенных ранее. Но, процесс все же сдвинулся с мёртвой точки – вышли обновления для Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024).
Для Galaxy A25 это загрузка объемом 3,5 ГБ, и после установки устройство будете работать на версии программного обеспечения A256NKSU5CYE2. Но пока обновление доступно только в Южной Корее. Исходя из того, что произошло с другими устройствами, Samsung потребуется около недели или двух, чтобы сделать это действительно глобальным развертыванием для этого устройства. Обновление включает уровень исправления безопасности от 1 мая 2025 года, который является текущим и более новым, чем то, что мы видели для других телефонов.
Теперь обратим внимание на Galaxy Tab S6 Lite (2024), и здесь та же история — обновление One UI 7 в настоящее время доступно только в Корее с версией прошивки P620XXU5BYE5, которая содержит исправление безопасности от 1 мая 2025 года. Объем обновления также около 3 Гб. Проверить наличие обновлений вручную можно перейдя в Настройки > Обновление ПО > Загрузка и установка.
© Антон Печеровый,
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