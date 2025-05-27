Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680

27.05.2025, MForum.ru

Samsung анонсировала Galaxy A56 в марте, он работает на собственной SoC Samsung Exynos 1580. По слухам его преемник, Galaxy A57, получит новую SoC Exynos 1680. Вероятно, анонс этого смартфона состоится в 2026 году.

Samsung Galaxy A56

Exynos 1680 предположительно имеет номер модели S5E8865 и кодовое имя Terra. Никаких других подробностей о нем пока не известно. Хотя можно предположить, что он будет использовать графический процессор Xclipse, как и его предшественник.

Однако до презентации Galaxy A57 осталось еще много времени, за которое мы наверняка узнаем больше о SoC. Exynos 1580 продемонстрировал очень хороший прирост производительности по сравнению с 1480 и есть надежда, что 1680 покажет себя еще лучше.