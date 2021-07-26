Розница: Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых салонов

26.07.2021, MForum.ru

Уже была информация об открытии совместных магазинов и пунктов выдачи заказов Связной*AliExpress в Москве и Казани. Теперь сообщается, что еще 50 таких точек открылись в Краснодаре. До конца года партнеры обещают открыть до 1000 точек по всей России.

фото: пресс-службы компании Связной

Зачем это AliExpress - понятно, так можно частично уйти от "логистики" Почты России, ускорить путь посылок к клиентам, благо у Связного немало салонов в шаговой доступности от метро и прочих транспортных узлов или торговых точек.

Зачем это Связному - тоже понятно. Даже если AliExpress и не платит ничего с каждого заказа, люди, приходящие за посылкой, - это трафик потенциальных покупателей и возможность продать дополнительный объем товаров и услуг.

Расширение географии проекта может означать, что первый опыт партнерства в Казани и Москве партнеров устроил. Впрочем, яснее станет через год-другой.

Пресс-релиз

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теги: телеком розница Связной