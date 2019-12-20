В «Связном» теперь можно оформить карту рассрочки «Халва»

MForum.ru
20.12.2019,
20 декабря 2019, Москва, Россия, пресс-релиз Связной, через MForum.ru. Крупнейший (по числу собственных торговых точек) ритейлер «Связной» (управляет магазинами под брендами «Связной» и «Евросеть») и Совкомбанк объявляют о возможности получения карты рассрочки «Халва» почти в 5 тысячах магазинах ритейлера.
Карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка — это кредитный продукт, позволяющий держателю воспользоваться рассрочкой при приобретении товаров и услуг на срок до 18 месяцев со ставкой 0%. Кроме того, предусмотрена возможность получать «кэшбэк бонусы» за покупки по карте, а при хранении на ней собственных средств на остаток начисляются проценты.
Ранее, летом 2019 года, «Связной» предложил клиентам услугу покупки товаров в беспроцентную рассрочку для обладателей «Халвы» в почти 5 тыс. магазинах сети. А теперь клиенты «Связного» могут оформить карту прямо в магазине.
Для получения карты рассрочки «Халва» нужно зайти в ближайший магазин с паспортом гражданина РФ и обратиться к консультанту. Сотрудник поможет заполнить заявку на выпуск карты и передаст данные для проверки в банк. Если заявка будет одобрена, покупатель получит карту на месте и сразу сможет оплачивать ей покупки.
По карте «Халва» покупателям будут доступны 2 типа рассрочки: при покупке на сумму до 5000 рублей срок рассрочки составит 1 месяц, при совершении покупки от 5000 рублей беспроцентная рассрочка составит 3 месяца.
«Сегодня наши клиенты приходят в магазины «Связной» не только за последними технологичными новинками, но и за широким выбором сервисов и продуктов, которые мы непрерывно расширяем. Уверен, что карта рассрочки «Халва» даст покупателям дополнительную возможность при покупке товаров», — отмечает Максим Следков, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».
«Мы сотрудничаем со «Связным» уже полгода и благодарим за выход на новый уровень взаимодействия, теперь все покупатели сети смогут приобрести желаемые товары в рассрочку, оформив карту непосредственно в магазине», — говорит Александр Дворский, руководитель департамента рассрочек «Халва» Совкомбанка.
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теги: телеком пресс-релизы розница Связной партнерские проекты рассрочка Халва
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