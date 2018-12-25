Телеком: Смартфоны в кредит - тренд 2018 на примере Билайн

MForum.ru
25.12.2018,
После того, как продуктовая линейка Билайн заметно расширилась за счет моделей среднего и премиального классов, начали заметно расти объемы продаж в кредит. В частности, количество приобретенных в кредит и в рассрочку устройств в рознице Билайн в 3q2018 выросло в 3.5 раза год к году.
Доля проданных в кредит смартфонов в рознице ВымпелКом в 3q2018 выросла на 7% гг. Доля рассрочки в оформленных кредитах подросла с 69% до 80%.
В Билайн уверены, что это связано, прежде всего с тем, что компания сформировала комфортные и понятные условия для покупки устройств в рамках кредитных предложений. К тому же компания как правило не просит первый взнос, что также подталкивает людей к покупке в кредит.
Не стоит думать, что в кредит покупаются только самые дорогие устройства, самая распространенная цена устройства, которое берут с рассрочкой - это 28 тысяч рублей. Рассрочка предоставляется даже аксессуары от 2 тысяч рублей.
Наиболее популярные модели, которые берут в кредит: Huawei P Smart, Huawei P 20 lite, Honor 7A, iPhone 6, Honor 7C.
В 2018 году Билайн расширял свою розницу, сейчас число собственных магазинов оператора превышает 3000. Число проданных телефонов LTE через розницу Билайн в 2q2018 выросло в 2.7 раз год к году.
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теги: розница Билайн ВымпелКом кредиты рассрочка
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© Алексей Бойко,
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