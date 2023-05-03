Искусственный интеллект: ИИ занялся ценообразованием в ритейле Вымпелкома

03.05.2023, MForum.ru

Уже никого не удивишь сообщениями о том, что ИИ заменяет человека там, где ранее были задействованы целые отделы аналитиков. Но, как правило, такие сообщения чаще приходят из зарубежных компаний. Сегодня Вымпелком сообщает о внедрении автоматической системы ценообразования на базе ИИ платформы. Она уже отработала несколько месяцев в "боевом режиме", и сейчас билайн сообщает, что с момента запуска эксплуатации платформы, компании удалось повысить выручку от продаж ряда девайсов в собственной рознице, интернет-магазинах и на маркетплейсах более, чем на 7%. Выросла и маржинальность продаж - на 2%.

Платформу KeepRise (0+) разработала небольшая компания KeepRise LLC, спин-офф компании ГК "КОРУС Консалтинг". ИИ платформы анализирует внутренние данные компании, а также ряд внешних факторов, начиная от курса валют и заканчивая прогнозами погоды и соответственным образом корректирует оптовые цены, в зависимости от канала и локации. Для кого-то это процесс может выглядеть своего рода "шаманством", но на деле связь между перечисленными факторами, ценами и объемами продаж, конечно, есть и ИИ ее способен выявлять, предлагая оптимальную реакцию на сочетания множества факторов.

Вымпелком инвестировал в KeepRise LLC неназванную сумму через дочернюю компанию Хайв.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

«Мы понимаем важность использования новых технологий в наших бизнес-процессах. Те решения, что предложила нам команда «KeepRise» LLC, уже начинают оказывать позитивное влияние на основные показатели бизнеса. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество и синергию нашего опыта в разработке новых технологий и сервисов».

В ближайшие годы мы будем все чаще наблюдать, как ИИ становится основным инструментом для содействия принятия человеком оптимальных решений. Говорить о замене человека системами ИИ пока что рано, но те, кто своевременно не внедрят ИИ везде, где это возможно, скорее всего, начнут ощутимо проигрывать тем, кто оперативно внедряет данную технологию.

пресс-релиз билайн

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теги: искусственный интеллект билайн Вымпелком ритейл розница внедрения

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