Бизнес-аналитика: ВымпелКом представил сервис визуализации данных в облаке

31.05.2023, MForum.ru

Речь идет о продукте Cloud BI - сервисе облачной бизнес-аналитики. Сейчас такие сервисы пользуются спросом, данных становится все больше и для их восприятия удобно пользоваться дашбордами и визуализацией.

Потенциальные клиенты, которым может быть интересно это предложение оператора - компании, в чьих бизнес-процессах важен оперативный анализ данных, например: ритейл, финтех, производство, логистика и ИТ.

Платформа обеспечивает 47 стандартных типов визуализации данных, интеграцию с механизмами аутентификации в том числе через онлайн-запросы, создание резервных копий дашбордов, для которых можно оставлять заметки с использованием языка разметки (Markdown).

Доступ к Cloud BI предоставляется по модели SaaS, по желанию заказчика, его данные могут быть или на физических серверах или в ЦОД других провайдеров.

ВымпелКом заявляет о соответствии решения требованиям в области ИБ. Обещано дальнейшее развитие сервиса: планируются расширить его возможностями автоматизированного проектирования ML и другими возможностями обработки данных, включая использование сторонних сервисов.

На фоне ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов бизнес-аналитики, есть растущая потребность на такие сервисы. ВымпелКом со своим продуктом заполняет эту брешь, коробочные решения сейчас наиболее востребованы, т.к. позволяют решить сиюминутные проблемы без больших затрат времени и денег.

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теги: бизнес-аналитика Билайн ВымпелКом облачные сервисы

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