Бизнес-аналитика: ВымпелКом представил сервис визуализации данных в облаке

MForum.ru
31.05.2023,
Речь идет о продукте Cloud BI - сервисе облачной бизнес-аналитики. Сейчас такие сервисы пользуются спросом, данных становится все больше и для их восприятия удобно пользоваться дашбордами и визуализацией.
Потенциальные клиенты, которым может быть интересно это предложение оператора - компании, в чьих бизнес-процессах важен оперативный анализ данных, например: ритейл, финтех, производство, логистика и ИТ.
Платформа обеспечивает 47 стандартных типов визуализации данных, интеграцию с механизмами аутентификации в том числе через онлайн-запросы, создание резервных копий дашбордов, для которых можно оставлять заметки с использованием языка разметки (Markdown).
Доступ к Cloud BI предоставляется по модели SaaS, по желанию заказчика, его данные могут быть или на физических серверах или в ЦОД других провайдеров.
ВымпелКом заявляет о соответствии решения требованиям в области ИБ. Обещано дальнейшее развитие сервиса: планируются расширить его возможностями автоматизированного проектирования ML и другими возможностями обработки данных, включая использование сторонних сервисов.
На фоне ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов бизнес-аналитики, есть растущая потребность на такие сервисы. ВымпелКом со своим продуктом заполняет эту брешь, коробочные решения сейчас наиболее востребованы, т.к. позволяют решить сиюминутные проблемы без больших затрат времени и денег.
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теги: бизнес-аналитика Билайн ВымпелКом облачные сервисы
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