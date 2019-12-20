Аналитика: Москвичи стали чаще заказывать доставку еды и продуктов

MForum.ru

Аналитика: Москвичи стали чаще заказывать доставку еды и продуктов

20.12.2019, MForum.ru

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Не нужно быть аналитиком, чтобы заметить, насколько быстро растет популярность доставки еды. Курьеры с характерными объемными рюкзаками кубической формы постоянно попадаются на глаза уже не только в центре города, но также и в спальных районах. Но кроме общего роста числа пользователей услугой, есть также колебания "внутри тренда", связанные, например, с температурой воздуха. В Билайн провели анализ роста числа заказов в различных сервисах доставки еды во второй половине ноября 2019 года, когда температура на улице существенно снизилась и заметили, что это привело к росту на 12% числа заказов, по-сравнению с более теплой первой половиной месяца.

О да, еда! Москвичи стали чаще заказывать доставку еды и продуктов с наступлением холодов

Больше выросло число заказов у сервисов, специализирующихся на заказе продуктов с доставкой на дом, прежде всего, у Утконоса и СберМаркета, на 18% в целом по категории. Выросло число заказов еды из ресторанов с помощью сервисов Яндекс.Еда и Delivery Club - на 11%. А вот на количестве заказов в сервисы "еды по подписке", типа Elementaree и Шефмаркет, погода отразилась слабо - рост был, но лишь на 2%.

В целом, бесспорно, интерес к сервисам доставки готовой еды, продуктов и наборов для готовки еды у москвичей и жителей МО за 2019 год показал существенный рост, - на 61% год к году по итогам ноября 2019 года. В Топ-3 районов по количеству заказов попали Марьино, Раменки и Пресненский.

Топ-10 районов Москвы по количеству заказов доставки еды с распределением категорий по долям

Доставка еды

Мужчины чуть активнее женщин заказывают готовую еду (52% против 48%), женщины намного чаще мужчин заказывают продукты - 79% оформленных заказов против 21%, также прекрасный пол в 70% случаев "ответственен" за подписку на еду.

Категория, которая более других любить делать заказы на доставку еды - москвичи в возрасте 25-35 лет (45% заказов), 18-25 и 30-35 - еще по 15% оформленных заказов. Если молодежь предпочитает заказывать еду готовой, то пользователи постарше чаще заказывают продукты, чтобы готовить из них. Реже заказывают еду и продукты пользователи 60-65 лет. Интересно, что люди старше 65 лет начинают все активнее пользоваться такими услугами.

Быстрее других в 2019 году росло направление "Еда по подписке". Количество заказов в сервисах типа Elementaree или «Шефмаркет» за год выросло почти в 4 раза, ноябрь к ноябрю. В целом у жителей Московского региона интерес к доставке продуктов за год вырос на 1/3. Растут и другие направления, в 1.5 раза участились заказы на доставку готовой еды из ресторанов. Лидерами в сегменте остаются Яндекс.Еда и Delivery Club. Вырос интерес также к услугам "Кухни на районе", за год этот сервис вырос до 2% от всего рынка столицы. 57% пользователей этого сервиса - женщины.

Исследование было проведено в ноябре 2019 года по абонентской базе Билайн в Москве и Московской области. Результаты получены в ходе обработки обезличенного массива Big Data по использованию сервисов доставки еды и продуктов пользователям, давшим согласие на обработку их данных. Исследования подтверждают, что операторы сотовой связи на сегодняшний день обладают мощным и ценным источником данных, который может представлять интерес для очень многих, если не для всех участников рынка. Операторы должны научиться монетизировать эту возможность оптимальным образом.

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Пресс-релиз компании Билайн

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теги: телеком пресс-релизы Билайн Вымпелком аналитика доставка еды бизнес-аналитика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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