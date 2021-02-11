RPA: Промышленные инновации начали сотрудничать с АДТ

MForum.ru

RPA: Промышленные инновации начали сотрудничать с АДТ

11.02.2021, MForum.ru

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АО «Промышленные инновации» (предприятие «Топливной компании ТВЭЛ»), один из лидеров российского рынка IT-технологий в области RPA решений, и ООО «Адвансед Диджитал Технолоджис» (АДТ), национальный привилегированный партнёр компании «Automation Anywhere», подписали Меморандум о сотрудничестве.

Партнёры планируют осуществление совместной деятельности по развитию программных роботов RPA. Одной из приоритетных программ сотрудничества является обмен технологическим опытом с целью повышения внутренней экспертизы обеих компаний.

Внедрение программной роботизации давно зарекомендовало себя как надёжное решение автоматизации бизнес-процессов. Привлечение широкой аудитории к развитию RPA в России формирует запросы на решение новых неординарных задач.

«Сотрудничество с «АДТ» позволит не только увеличить экспертную базу наших специалистов, но и предоставить расширенный выбор платформ для конечного потребителя. Среди представителей отечественного бизнеса уже давно существуют запрос на внедрение роботов «Automation Anywhere», и компания «АДТ» признанный эксперт в работе с данной платформой», — заявил генеральный директор АО «Промышленные инновации» Андрей Лыков

«Мы очень рады видеть среди наших партнеров столь сильного интегратора ИТ-технологий. Мировой рост RPA, IDP и CoE феноменален, и цель «АДТ» состоит в демонстрации этих возможностей. Одновременно способствуя цифровой трансформации, отдавая первостепенное значение Людям, Взаимоотношениям и Технологиям. Однако развитие столь комплексных систем требуют наличие компетенций высочайшего уровня – какими, также, обладает «Промышленные инновации», — прокомментировал генеральный директор ООО «Адвансед Диджитал Технолоджис» Рави Сачдева.

В ближайшее время компании планируют провести серию совместных вебинаров, чтобы подробнее рассказать о перспективах технологии RPA и планах по осуществлению совместной деятельности.

Справка:

АО «Промышленные инновации» - предприятие «Топливной компании ТВЭЛ». Активно занимается развитием цифровых продуктов, в том числе: программных роботов, систем бизнес-управления, искусственного интеллекта.

ООО «Адвансед Диджитал Технолоджис» - одна из ведущих отечественных компаний в области программной роботизации (RPA). Является привилегированным партнером по внедрению и поставщиком профессиональных компетенций Automation Anywhere и ее интеллектуальной платформы RPA в России и СНГ, единственный сертифицированный партнер Automation Anywhere на территории России, стран СНГ и стран Восточной Европы по созданию Центра компетенций (CoE)

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теги: RPA автоматизация бизнеса

© пресс-релиз, MForum.ru

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