В Билайне довольны результатами внедрения робота RobBee

MForum.ru
27.01.2020,
В октябре 2018 года Билайн рассказывал о запуске платформы автоматизации бизнеса RobBee. Внедряли ее в Объединенном центре обслуживания (ОЦО) ВымпелКом в Ярославле. На первых порах система занималась проверкой и учетом кассовых операций.
Робота запустили на платформе Blue Prism, при участии компании EY и команды экспертов центра роботизации ОЦО.
RobBee проверяет кассовые операции - поступление наличных денежных средств из всех офисов прода в банк, выявляет недостачи или излишки, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение.
Отладка системы заняла до полугода после чего система взяла на себя проверку более 90% кассовых документов, вчетверо снизилась трудоемкость процесса, на 30% выросла скорость выполнения операций. В ходе дальнейшей эксплуатации удалось увеличить скорость работы системы в 1.5 раза, а также сократить время обслуживания RobBee на 30%. Вдобавок система научилась работать с исключениями.
В 2019 году система получила новые навыки - робот освоил работу с документами по монтажу оборудования, составляемыми при строительстве сети мобильной связи. Робот самостоятельно выгружает документы из системы электронного документооборота с контрагентами, сверяет их с данными Билайн и, если все верно, автоматически вводит основные средства в эксплуатацию в финансовой системе. Заметив ошибку, платформа уведомляет сотрудников о расхождениях и отправляет документы на корректировку, а по результатам работы формирует отчет.
Чтобы научить RobBee работать с документами по монтажу оборудования потребовалось около 9 месяцев - на разработку, тестирование, внедрение и оптимизацию алгоритма. Сейчас робот умеет работать сразу с 6 системами, правильно определять и направлять документы по 6 разным сценариям и потокам. Благодаря этому алгоритму удалось значительно ускорить процесс, на 70% освободить сотрудников от ручной обработки документов, в 4 раза сократить человеческий контроль, а также на 90% снизить риск возникновения ошибок.
Еще один навык, приобретенный RobBee в 2019 году, - способность сопоставлять документы по товарно-материальным ценностям, благодаря которой время на процесс сократилось на 30%. Этот алгоритм был проще, на его создание потребовалось около 2 месяцев.
В Билайн предполагали, что в первый год работы системы расходы сократятся на 36 млн рублей, а окупаемость проекта составит 7 месяцев. На сегодняшний день робот сэкономил компании более 50 млн рублей. Окупился робот действительно меньше, чем за год.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом автоматизация бизнес процессов автоматизация бизнеса RPA
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