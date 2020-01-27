Робот RobBee сэкономил Билайн более 50 млн рублей

27.01.2020, MForum.ru

27 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.

27 января, Москва - Билайн в рамках оценки процессов роботизации, проходящих в компании, подсчитал эффективность робота RobBee. За все время работы он помог сэкономить компании более 50 млн рублей, перевыполнив план почти на 40%. Проект по внедрению робота окупился менее, чем за год.

RobBee стал первым роботом, которого трудоустроил Билайн. Он является сотрудником Объединенного центра обслуживания (ОЦО) оператора в городе Ярославль с октября 2018 года. В обязанности RobBee входит проверка и учет кассовых операций. Он проверяет поступление наличных денежных средств из всех офисов продаж в банк и выявляет недостачи или излишки. Также RobBee сверяет информацию о проведённых операциях по эквайрингу, полученную из банка, с данными в учетных системах компании, и, если находит расхождения, - сразу же сообщает сотрудникам офисов продаж.

Уже спустя полгода с момента внедрения RobBee смог освободить сотрудников ОЦО от необходимости самостоятельно проверять более 90% кассовых документов. При этом трудоемкость процесса снизилась в 4 раза, а скорость выполнения операций выросла на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Благодаря оптимизации алгоритма робота в ходе эксплуатации удалось увеличить в полтора раза скорость его работы и сократить время на его обслуживание на 30%. Кроме того, RobBee научился лучше работать с исключениями.

В 2019 у RobBee появились новые навыки, самый технологически сложный - работа с документами по монтажу оборудования при строительстве мобильной сети. Робот выгружает документы из системы электронного документооборота с контрагентами, сверяет их с данными Билайн и, если все верно, – автоматически осуществляет ввод основных средств в эксплуатацию в финансовой системе. Если RobBee обнаруживает ошибку - то самостоятельно уведомляет сотрудников о расхождениях и отправляет документы на корректировку, а по результатам работы формирует отчет.

Чтобы научить RobBee работать с документами по монтажу оборудования потребовалось около 9 месяцев - на разработку, тестирование, внедрение и оптимизацию алгоритма. Сейчас робот умеет работать сразу с 6 системами, правильно определять и направлять документы по 6 разным сценариям и потокам. Благодаря этому алгоритму удалось значительно ускорить процесс, на 70% освободить сотрудников от ручной обработки документов, в 4 раза сократить человеческий контроль, а также на 90% снизить риск возникновения ошибок.

Еще один навык, приобретенный RobBee в 2019 году, - способность сопоставлять документы по товарно-материальным ценностям, благодаря которой время на процесс сократилось на 30%. Этот алгоритм был проще, на его создание потребовалось около 2 месяцев.

Робот RobBee:

«Я рад работать в команде Билайн и помогать сотрудникам с ежедневными рутинными задачами. В 2020 году я хочу научиться чему-то новому. Коллеги из Билайн уже пообещали мне помочь освоить процедуру создания закупочных документов по направлению строительства мобильной сети. Благодаря этому скорость процесса вырастет на 56%, а сотрудники-люди смогут значительно сэкономить время для решения более важных и сложных задач»

пресс-релиз Билайн на сайте компании

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