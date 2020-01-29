МегаФон запустил обновленный сервис "Цифровой юрист"

29.01.2020, MForum.ru

"Цифровой юрист" - это еще один продукт для автоматизации бизнеса, темы очень современной, что называется горячей. Как и большинство аналогичных проектов, он адресован B2B и B2G аудиториям. Использовать его может любая компания, но лучшие результаты он покажет там, где речь идет о продаже массовых продуктов с заключением множества типовых договоров.

Платформу МегаФон разработал в партнерстве с Nlogic. Основные ее элементы - нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). В составе сервиса - три основных продукта, призванные разгрузить бэк-офис клиента за счет освобождения операционного персонала от рутинных задач, которые могут занимать до 70% рабочего времени. Это "Конструктор документов", "Судебная платформа" и "Система по распознаванию первичной документации".

Конструктор документов

Продукт основан на чат-боте, который ведет диалог с пользователем, собирает необходимую информацию и на ее основе формирует готовый документ. Плюс в том, что пользователю не нужно разыскивать шаблон документа. Даже объяснять задачу нужно не всегда, иногда достаточно отправить боту переписку с контрагентом. В общем, пользователь действует примерно по тому же сценарию, как если бы он общался с юристом. Только в данном случае юрист у каждого персональный, занятый только вашей задачей. В итоге вместо типовых 30-40 минут на заполнение анкет или шаблонов требуется 2-5 минут. Заодно исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором. Чат-бот можно интегрировать с внутренними системами заказчика. Нет ограничений по количеству учетных записей, по количеству создаваемых документов.

Судебная платформа

Этот продукт способен автоматически обрабатывать типовые входящие документы, формируя на их основании ответы. Он сможет ответить на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Во-всяком случает, так утверждают разработчики. Для этого платформу научили оптическому распознаванию текста, используется собственная разработка. В итоге платформа может распознать текст на картинке, считать из файла в текстовом или .pdf-формата.

На распознавание документа и подготовку ответа система тратит 20 секунд. Если в тексте есть расчеты, система из постарается проверить, сомнительные формулировки будут "подсвечены".

Привлекательность платформе должно обеспечить также то, что ее может настроить под различные виды документов непосредственный пользователь, для этого не нужен IT-специалист. Есть web-интерфейс, есть мобильный интерфейс для доступа к продукту.

Такая система предназначена для того, чтобы облегчить жизнь рядовым юристам, пачками составляющим отзывы на иски и другие типовые документы. А руководителю юридической службы использование "Судебной платформы" поможет стандартизовать работу с типовыми делами.

Система по распознаванию первичной документации

Эта система поможет бухгалтеру в несколько раз быстрее переносить информацию из актов, счетов, счетов-фактур в учетные системы предприятия, будь то 1С, SAP или другая популярная система. Достаточно отсканировать документы, система их автоматически распознает и подготовит к отправке в учетные системы (есть API). Система способна распознавать даже нестандартные документы, например, акты. Могут, конечно, потребоваться некоторые правки, но они займут существенно меньше времени, чем если бы все делалось вручную.

Система способна проверить наличие необходимых атрибутов, например, она не отправит документ в EPR, если на нем нет подписей или печатей, - достаточно выставить такие настройки. По оценкам разработчиков, использование системы в бухгалтерии позволяет добиться ускорения процессов переноса информации из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы в несколько раз, вплоть до 6 раз!

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"Цифровой юрист" - решение из области Legal Tech, которое адресовано крупных федеральным структурам, которые сейчас решают задачу работы с большим числом типовых юридических и бухгалтерских процессов силами множества работников, либо аутсорсингом. Система "Цифровой юрист" призвана автоматизировать эту работу, сократит издержку и повысить производительность труда, оставив людям более творческие и сложные задачи.

Трендовая разработка. В Gartner, например, оценивают рынок решений RPA уже миллиардами долларов. Активно внедряются такие решения и платформы и на российском рынке. То, что операторы с их мощными IT-подразделениями берутся за создание собственных решений для этого сегмента рынка - не должно удивлять. Было бы интересно через год-другой узнать от МегаФон о результатах продвижения решения на рынок. Мне представляется, что спрос на решение должен быть, но многое конечно зависит от цены вопроса, от условий, на которых клиенты могут получить возможность пользование "Цифровым юристом".

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Пресс-релиз МегаФон, 29 января 2020

МегаФон запустил обновлённый сервис «Цифровой юрист», который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени.

«Цифровой юрист» разработан совместно с технологическим партнёром МегаФона – компанией Nlogic. В основе экосистемы «Цифрового юриста» лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций. Продукт «Конструктор документов» работает по принципу нейронного чат‑бота, реализованного в web‑интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдаёт уже готовый документ. «Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения МегаФона от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени. Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30‑40 до 2‑5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. Преимуществом платформы является её функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате – картинкой, текстом или в pdf. Системе понадобится 20 секунд, чтобы распознать его и подготовить отзыв. «Судебная платформа» также проверит расчёты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание. «Система по распознаванию первичной документации» поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учётные системы, такие как 1C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учётные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки. «Цифровой юрист» – новаторское Legal Tech решение, которое легко интегрируется с любыми внутренними системами клиента. Оно подойдёт крупным федеральным структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг. «Цифровой юрист» позволит автоматизировать работу, увеличить производительность труда и сократить издержки.

пресс-релиз МегаФон на сайте оператора

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теги: телеком МегаФон RPA автоматизация бизнеса бизнес процессов Цифровой юрист Nlogic